https://ria.ru/20241007/ukraina-1976751054.html

Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине

Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.10.2024

Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине

Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:34

2024-10-07T12:34

2024-10-07T12:34

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek. "Наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", - заявил Лавров. По его словам, для этого урегулирования Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия. "Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - добавил он. По его словам, основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле". "Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане", - напомнил Лавров. Он напомнил также, что президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность