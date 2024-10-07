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Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976751054.html
Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине
Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине
Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:34
2024-10-07T12:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek. "Наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", - заявил Лавров. По его словам, для этого урегулирования Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия. "Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - добавил он. По его словам, основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле". "Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане", - напомнил Лавров. Он напомнил также, что президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Лавров рассказал, каким должно быть решение по конфликту на Украине

Лавров: решение по конфликту на Украине должно устранить первопричины кризиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek.
"Наша позиция хорошо известна и остается неизменной. Россия открыта к политико-дипломатическому решению. Оно должно устранить первопричины кризиса. При этом речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня", - заявил Лавров.
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По его словам, для этого урегулирования Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия.
"Украина должна вернуться к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защищать русский язык, соблюдать права и свободы всех своих граждан", - добавил он.
По его словам, основой для урегулирования могли бы стать Стамбульские договоренности, парафированные 29 марта 2022 года делегациями России и Украины. Эти договоренности предусматривали отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности Украины при признании реалий, сложившихся на тот момент "на земле".
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"Ясно, что с тех пор за два с лишним года эти реалии существенно изменились, в том числе в правовом плане", - напомнил Лавров.
Он напомнил также, что президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
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Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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