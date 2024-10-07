https://ria.ru/20241007/ukraina-1976708635.html

Жители Украины ненавидят Зеленского, заявил Медведчук

Жители Украины ненавидят Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 07.10.2024

Жители Украины ненавидят Зеленского, заявил Медведчук

Жители Украины ненавидят Владимира Зеленского, в будущем суд над ним неизбежен, поэтому он прячется за спиной Вашингтона от собственного народа, заявил в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:39

2024-10-07T10:39

2024-10-07T10:39

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украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

виктор медведчук

нато

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Жители Украины ненавидят Владимира Зеленского, в будущем суд над ним неизбежен, поэтому он прячется за спиной Вашингтона от собственного народа, заявил в понедельник председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня внутри страны Зеленского ненавидят как сторонники войны, так и ее противники. Первые ненавидят его за то, что он оказался не в состоянии обеспечить победу, перемолол в горниле войны огромное количество нацистов и радикалов, которых очень боялся. Вторые ненавидят его за неспособность обеспечить стране мир, который он обещал при избрании… Кто бы ни пришел к власти после него – они будут Зеленского судить. Зеленский это понимает, и спешит спрятаться за спиной Вашингтона от собственного народа", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам Медведчука, Зеленский продолжает надеется, что НАТО будет воевать за него, а ЕС и другие страны коллективного Запада бесконечно пополнять дыру в бюджете Украины, которая образовалась, благодаря его "гениальному" руководству. "Отставной клоун свято верит, что он никогда и ни за что не будет отвечать, не понесет наказание за последствия своих решений, но ситуация оказывается иной", - добавил лидер движения, отметив, что Запад никогда и ничего не сделает против своих интересов.

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, виктор медведчук, нато, евросоюз