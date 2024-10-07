https://ria.ru/20241007/ukraina-1976697117.html

Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты

Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты - РИА Новости, 07.10.2024

Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты

Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

2024-10-07T10:08

безопасность

украина

россия

игорь кириллов

евросоюз

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия", - сказал Кириллов. Он обратил внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов).

https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, игорь кириллов, евросоюз, вооруженные силы украины, нато