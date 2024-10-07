Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976697117.html
Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты
Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты - РИА Новости, 07.10.2024
Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты
Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:08
2024-10-07T10:08
безопасность
украина
россия
игорь кириллов
евросоюз
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958269494_0:90:3186:1882_1920x0_80_0_0_68b844a41eb200871a83fbbe57478fce.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия", - сказал Кириллов. Он обратил внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов).
https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976694938.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958269494_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_e49550aba975d7f21e2f128a8e9eb7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, игорь кириллов, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
Безопасность, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Минобороны прокомментировало поставки на Украину Западом средств защиты

Минобороны назвало поставки на Украину средств защиты чрезмерными для страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие в костюмах химзащиты
Украинские военнослужащие в костюмах химзащиты - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Украинские военнослужащие в костюмах химзащиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Еще одним свидетельством готовящихся провокаций с обвинениями РФ в применении химического оружия являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия", - сказал Кириллов.
Он обратил внимание на запрос украинского постпредства при ЕС к военному штабу Евросоюза о поставках ВСУ в 2024 году общевойсковых защитных комплектов и противогазов - по 283 тысячи изделий; защитных перчаток и противохимических пакетов - по 500 тысяч каждого наименования. Запрашиваемая номенклатура также содержит 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ.
В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов).
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
ВС России выявили факты скрытного применения Киевом химоружия
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияИгорь КирилловЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала