В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных областях была объявлена практически одновременно – в 9.18 (совпадает с мск).
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое врем в большинстве регионов ее отменили, при этом она продолжает действовать в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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