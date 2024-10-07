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Аналитик предупредил о риске разрастания конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976685290.html
Аналитик предупредил о риске разрастания конфликта на Украине
Аналитик предупредил о риске разрастания конфликта на Украине - РИА Новости, 07.10.2024
Аналитик предупредил о риске разрастания конфликта на Украине
Согласие Запада на использование Киевом ракет для ударов вглубь России приведет к жёсткому ответу Москвы, а конфликт будет иметь риск разрастания, считает... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:08
2024-10-07T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
хакан фидан
нато
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Согласие Запада на использование Киевом ракет для ударов вглубь России приведет к жёсткому ответу Москвы, а конфликт будет иметь риск разрастания, считает турецкий аналитик Энгин Озер. "Если Запад позволит ракетам большой дальности поражать недра России, трудно будет предсказать реакцию Москвы на этот шаг, но она точно будет жёсткой. И в этот момент появится риск распространения конфликта на другие страны. Как уже предупредил Хакан Фидан (глава МИД Турции), если соглашение (о прекращении огня на Украине – ред.) не может быть достигнуто, вероятность распространения войны будет выше, чем когда-либо", - сказал он РИА Новости. По мнению Озера, вероятность того, что конфликт на Украине завершится в текущем году, имеется. "Но пока неясно, какое соглашение будет достигнуто", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240930/jsow-1975125962.html
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в мире, россия, украина, киев, хакан фидан, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Хакан Фидан, НАТО, Вооруженные силы Украины
Аналитик предупредил о риске разрастания конфликта на Украине

Аналитик Озер: согласие Запада на удары вглубь России приведет к жесткому ответу

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на американской авиабазе
Погрузка военной помощи для Украины на американской авиабазе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на американской авиабазе. Архивное фото
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости, Вугар Гасанов. Согласие Запада на использование Киевом ракет для ударов вглубь России приведет к жёсткому ответу Москвы, а конфликт будет иметь риск разрастания, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
"Если Запад позволит ракетам большой дальности поражать недра России, трудно будет предсказать реакцию Москвы на этот шаг, но она точно будет жёсткой. И в этот момент появится риск распространения конфликта на другие страны. Как уже предупредил Хакан Фидан (глава МИД Турции), если соглашение (о прекращении огня на Украине – ред.) не может быть достигнуто, вероятность распространения войны будет выше, чем когда-либо", - сказал он РИА Новости.
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По мнению Озера, вероятность того, что конфликт на Украине завершится в текущем году, имеется.
"Но пока неясно, какое соглашение будет достигнуто", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевХакан ФиданНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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