Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
ТСН: в городе Лубны Полтавской области раздались взрывы
© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН.
"Лубны, район (Полтавская область) - взрывы", - написал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
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Вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Киеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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