https://ria.ru/20241007/ukraina-1976664494.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:36

2024-10-07T00:36

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. "Лубны, район (Полтавская область) - взрывы", - написал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, полтавская область, украина, россия