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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 07.10.2024 (обновлено: 00:37 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976664494.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:36
2024-10-07T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН. "Лубны, район (Полтавская область) - взрывы", - написал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html
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в мире, полтавская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

ТСН: в городе Лубны Полтавской области раздались взрывы

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Лубны Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН.
"Лубны, район (Полтавская область) - взрывы", - написал ТСН в своем Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Умыло руки": на Западе заявили о ЧП в Донбассе
Вчера, 22:02
Вечером в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Киеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаРоссия
 
 
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