https://ria.ru/20241007/ukraina-1976349251.html

"Украину недооценили". Запад готовится к радикальным решениям в ноябре

"Украину недооценили". Запад готовится к радикальным решениям в ноябре - РИА Новости, 07.10.2024

"Украину недооценили". Запад готовится к радикальным решениям в ноябре

Европейские и американские СМИ полны неутешительных для Киева прогнозов. Предрекая Украине самый сложный период в истории из-за военных, экономических и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:00

2024-10-07T08:02

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейские и американские СМИ полны неутешительных для Киева прогнозов. Предрекая Украине самый сложный период в истории из-за военных, экономических и социальных проблем, эксперты отмечают изменения в настроениях деятелей правящего режима, якобы готовых пойти на компромиссы. О том, как меняется ситуация, — в материале РИА Новости.Им и не снилось"Трудно даже представить себе, что мы отбросим противника обратно к границам 1991 года", — признаются в окопах с украинской стороны. Журналисты Financial Times, пообщавшись с бойцами Отдельной президентской бригады, отмечают, что переговоры с Россией там уже не отвергают, так как не хотят воевать всю жизнь. Авторы статьи делают вывод: Украина на пороге самых мрачных времен. Киев проигрывает.Возможностей у правящего режима все меньше. Как указывает The Wall Street Journal, прохладный прием Зеленского в Нью-Йорке ясно это продемонстрировал. Вместо горячей поддержки Джо Байден лишь "пожал плечами", с сомнением взглянув на так называемый план победы Украины. Вооружать Киев, конечно, продолжат, но разрешение на применение американского дальнобойного оружия не дали. А ведь именно на это и делалась ставка.Вскрылся еще один примечательный факт. Западные дипломаты сообщили FT, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига, когда был в США, якобы обозначил более прагматичную позицию — в пользу урегулирования по принципу "территории в обмен на безопасность".В Киеве поспешили это опровергнуть. Спикер МИД Георгий Тихий заверяет: уступки в Нью-Йорке не обсуждались. И Сибига высказался в прежнем духе: только "формула мира" Зеленского (то есть капитуляция России). Иначе, по словам министра, мир получит очередной замороженный конфликт.Психология компромиссов"Общество истощено", — говорит председатель комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко. Скоро зима, которая может стать самой тяжелой для Украины. Длительные отключения электроэнергии обернутся перебоями с водой и отоплением, нанесут дополнительный ущерб и без того слабой экономике. И психологическое состояние населения внушает тревогу. Многие на грани срыва.Один из высокопоставленных чиновников опасается, что люди "озлобятся окончательно из-за усталости и тоски". Напряжение в обществе усиливается. Исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий подчеркнул, что общая обстановка провоцирует конфликты, украинцы теряют моральную устойчивость.Киев пытается пополнить поредевшие ряды ВСУ, однако силовая мобилизация способна дать обратный эффект, предупреждают на Западе.Украинцев, готовых на территориальные уступки, все больше. Сейчас таких 38% — при условии вступления в ЕС и внешнего финансирования восстановления страны. По опросу КМИС, 57% — за немедленные переговоры с Москвой, на 33% больше, чем год назад.На пороге измененийЧто касается самого Зеленского, то западные СМИ констатируют: он по-прежнему не желает предпринимать значимых шагов к прекращению огня и перемирию. Вместо этого глава киевского режима пытается сохранять натиск, надеясь силой вернуть утраченные территории."Администрация Зеленского хорошо осведомлена о настроениях в обществе. Но они также понимают, что любое движение в сторону переговоров потенциально опасно для них самих", — считает эксперт по международным отношениям Технологического института Вирджинии Джерарда Тоала. По его словам, обычно власти в конфликтах выбирают наиболее жесткий подход.Белый дом осознает несостоятельность своей стратегии по Украине, признался глава вашингтонского отделения Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. И теперь там думают, как перевести конфликт в "более спокойное состояние".Бывший депутат Рады Олег Царев в беседе с РИА Новости подчеркнул, что Зеленский точно не станет ничего менять до ноябрьских выборов в США. "Это бессмысленно, так как ему не с кем договариваться. Все равно последнее слово за американским президентом — Камалой Харрис или Дональдом Трампом. Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России", — объясняет он.Запад хотел бы остановить боевые действия, но в Киеве не согласны. Царев считает, что ситуация на Украине не такая тяжелая, как описывают СМИ. "Возможно, зимой даже удастся избежать отключений света. Фронт не обрушился. В общем, журналисты несколько сгущают краски", — уточняет он.Но это нужно для подготовки западного общества к принятию той точки зрения, что Россию победить нельзя и конфликт надо заканчивать. По мнению Царева, с большой вероятностью после ноябрьских выборов Зеленского все-таки "додавят". Однако для переговоров надо создать определенные условия. Этим Запад сейчас и занимается.

https://ria.ru/20240928/proschet-1974924457.html

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украина, киев, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, андрей сибига, джо байден, политика