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В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину - РИА Новости, 07.10.2024
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14:09 07.10.2024 (обновлено: 14:11 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ugon-1976772012.html
В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину
В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину - РИА Новости, 07.10.2024
В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину
Иностранец украл поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей и попытался на высокой скорости скрыться на ней от сотрудников ГИБДД в подмосковном... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:09
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происшествия
одинцово
россия
ирина волк
гибдд мвд рф
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Иностранец украл поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей и попытался на высокой скорости скрыться на ней от сотрудников ГИБДД в подмосковном Одинцове, его задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В городе Одинцово мои коллеги задержали иностранного гражданина, который подозревается в угоне автомобиля и краже одежды", - написала она. По словам Волк, полицейские обнаружили транспортное средство на федеральной автотрассе. Водитель автомобиля игнорировал требование сотрудников об остановке, начав опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако в ходе преследования инспекторы его остановили и задержали. Машина изъята и возвращена владельцу. По предварительной информации, злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, где воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Кроме того, в отношении задержанного расследуется уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Он подозревается в причастности к хищению одежды из частного дома. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметила Волк.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html
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одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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Кадры погони сотрудников ДПС за водителем, угнавшим поливомоечную машину
В Одинцове мужчина угнал поливомоечную машину за 8 млн рублей и устроил на ней погоню от ДПС. Когда угонщика догнали, он начал опасно маневрировать, увеличивать скорость и попытался скрыться. Но его быстро остановили.
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происшествия, одинцово, россия, ирина волк, гибдд мвд рф, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Россия, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину

В Одинцово иностранец угнал поливомоечную машину и попытался скрыться от ГИБДД

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Иностранец украл поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей и попытался на высокой скорости скрыться на ней от сотрудников ГИБДД в подмосковном Одинцове, его задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В городе Одинцово мои коллеги задержали иностранного гражданина, который подозревается в угоне автомобиля и краже одежды", - написала она.
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По словам Волк, полицейские обнаружили транспортное средство на федеральной автотрассе. Водитель автомобиля игнорировал требование сотрудников об остановке, начав опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако в ходе преследования инспекторы его остановили и задержали. Машина изъята и возвращена владельцу.
По предварительной информации, злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, где воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
Кроме того, в отношении задержанного расследуется уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Он подозревается в причастности к хищению одежды из частного дома. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметила Волк.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияИрина ВолкГИБДД МВД РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
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