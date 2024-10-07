https://ria.ru/20241007/ugon-1976772012.html

В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину

В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину - РИА Новости, 07.10.2024

В Подмосковье задержали иностранца, укравшего поливомоечную машину

Иностранец украл поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей и попытался на высокой скорости скрыться на ней от сотрудников ГИБДД в подмосковном... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:09

2024-10-07T14:09

2024-10-07T14:11

происшествия

одинцово

россия

ирина волк

гибдд мвд рф

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Иностранец украл поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей и попытался на высокой скорости скрыться на ней от сотрудников ГИБДД в подмосковном Одинцове, его задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В городе Одинцово мои коллеги задержали иностранного гражданина, который подозревается в угоне автомобиля и краже одежды", - написала она. По словам Волк, полицейские обнаружили транспортное средство на федеральной автотрассе. Водитель автомобиля игнорировал требование сотрудников об остановке, начав опасно маневрировать, увеличил скорость и попытался скрыться. Однако в ходе преследования инспекторы его остановили и задержали. Машина изъята и возвращена владельцу. По предварительной информации, злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, где воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину стоимостью более 8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Кроме того, в отношении задержанного расследуется уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (кража). Он подозревается в причастности к хищению одежды из частного дома. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметила Волк.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

https://ria.ru/20231117/proishestvie-1910034587.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры погони сотрудников ДПС за водителем, угнавшим поливомоечную машину В Одинцове мужчина угнал поливомоечную машину за 8 млн рублей и устроил на ней погоню от ДПС. Когда угонщика догнали, он начал опасно маневрировать, увеличивать скорость и попытался скрыться. Но его быстро остановили. 2024-10-07T14:09 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, одинцово, россия, ирина волк, гибдд мвд рф, московская область (подмосковье)