https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город - РИА Новости, 07.10.2024

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:07

2024-10-07T05:07

2024-10-07T05:07

специальная военная операция на украине

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россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщило Минобороны РФ. МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ, горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу", - говорится в сообщении ведомства. Одна из местных жительниц рассказала, что боевики ВСУ взорвали больницу, в результате чего погибли люди. "Как мы вас ждали, ребята. Мы что только не выслушивали, мы и "ждунами" были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите делайте", - приводит министерство слова одного из горожан. Местные жители также рассказывают о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. "Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - всё. Едут и улыбаются", - поделилась одна из местных жительниц.

https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html

https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html

угледар

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угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины