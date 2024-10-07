https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город - РИА Новости, 07.10.2024
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город
ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:07
2024-10-07T05:07
2024-10-07T05:07
специальная военная операция на украине
угледар
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976301765_0:7:897:512_1920x0_80_0_0_b01300c7a9b5fa12d65765310bdb3b28.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщило Минобороны РФ. МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ, горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу", - говорится в сообщении ведомства. Одна из местных жительниц рассказала, что боевики ВСУ взорвали больницу, в результате чего погибли люди. "Как мы вас ждали, ребята. Мы что только не выслушивали, мы и "ждунами" были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите делайте", - приводит министерство слова одного из горожан. Местные жители также рассказывают о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. "Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - всё. Едут и улыбаются", - поделилась одна из местных жительниц.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html
https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html
угледар
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976301765_59:0:834:581_1920x0_80_0_0_f3f719b5fbb7992220835f6f789b172b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город
Минобороны: ВСУ угрожали жителям Угледара обстрелом за отказ покинуть город
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщило Минобороны РФ.
МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
"Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ, горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу", - говорится в сообщении ведомства.
Одна из местных жительниц рассказала, что боевики ВСУ взорвали больницу, в результате чего погибли люди.
"Как мы вас ждали, ребята. Мы что только не выслушивали, мы и "ждунами" были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите делайте", - приводит министерство слова одного из горожан.
Местные жители также рассказывают о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. "Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - всё. Едут и улыбаются", - поделилась одна из местных жительниц.