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Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город - РИА Новости, 07.10.2024
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город
ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:07
2024-10-07T05:07
специальная военная операция на украине
угледар
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщило Минобороны РФ. МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября. "Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ, горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу", - говорится в сообщении ведомства. Одна из местных жительниц рассказала, что боевики ВСУ взорвали больницу, в результате чего погибли люди. "Как мы вас ждали, ребята. Мы что только не выслушивали, мы и "ждунами" были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите делайте", - приводит министерство слова одного из горожан. Местные жители также рассказывают о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. "Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - всё. Едут и улыбаются", - поделилась одна из местных жительниц.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html
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угледар
россия
донецкая народная республика
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угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

Минобороны: ВСУ угрожали жителям Угледара обстрелом за отказ покинуть город

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ВСУ намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в ДНР, чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию, а также угрожали расстреливать жителей за отказ покинуть город, сообщило Минобороны РФ.
МО РФ сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
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"Сидя в подвалах под дулами автоматов боевиков ВСУ, горожане отказались выезжать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу", - говорится в сообщении ведомства.
Одна из местных жительниц рассказала, что боевики ВСУ взорвали больницу, в результате чего погибли люди.
"Как мы вас ждали, ребята. Мы что только не выслушивали, мы и "ждунами" были, и хотели нас расстреливать. Мы говорим - не выйдем, что хотите делайте", - приводит министерство слова одного из горожан.
Местные жители также рассказывают о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. "Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли - всё. Едут и улыбаются", - поделилась одна из местных жительниц.
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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