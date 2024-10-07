Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара
Минобороны отчиталось о продвижении северо-западнее Угледара и в районе Веселого
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", — говорится в релизе.
В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки "Восток" оказывают помощь оставшимся в городе местным жителям — их больше ста человек. Им перередают лекарства, продукты, предметы первой необходимости, предлагают при необходимости эвакуировать их в более безопасное место.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожают орудия, оставленные ВСУ для прикрытия своих отступающих формирований. Так, разведывательный беспилотник выявил такие цели в лесополосе, а расчеты реактивных систем залпового огня "Град" поразили их, наведясь буквально за считанные минуты.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. По словам заместителя командующего группировкой "Восток" генерал-лейтенанта Романа Грекова, разгром ВСУ в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии, которая штурмовала Угледар сразу с нескольких направлений.
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