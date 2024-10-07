https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html

Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара

Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара - РИА Новости, 07.10.2024

Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара

Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:04

2024-10-07T05:04

2024-10-07T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

угледар

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", — говорится в релизе.В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки "Восток" оказывают помощь оставшимся в городе местным жителям — их больше ста человек. Им перередают лекарства, продукты, предметы первой необходимости, предлагают при необходимости эвакуировать их в более безопасное место.Кроме того, российские военнослужащие уничтожают орудия, оставленные ВСУ для прикрытия своих отступающих формирований. Так, разведывательный беспилотник выявил такие цели в лесополосе, а расчеты реактивных систем залпового огня "Град" поразили их, наведясь буквально за считанные минуты.Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. По словам заместителя командующего группировкой "Восток" генерал-лейтенанта Романа Грекова, разгром ВСУ в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии, которая штурмовала Угледар сразу с нескольких направлений.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, угледар, донецкая народная республика, россия