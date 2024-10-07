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Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 07.10.2024 (обновлено: 10:29 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672050.html
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара - РИА Новости, 07.10.2024
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара
Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:04
2024-10-07T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
угледар
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", — говорится в релизе.В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки "Восток" оказывают помощь оставшимся в городе местным жителям — их больше ста человек. Им перередают лекарства, продукты, предметы первой необходимости, предлагают при необходимости эвакуировать их в более безопасное место.Кроме того, российские военнослужащие уничтожают орудия, оставленные ВСУ для прикрытия своих отступающих формирований. Так, разведывательный беспилотник выявил такие цели в лесополосе, а расчеты реактивных систем залпового огня "Град" поразили их, наведясь буквально за считанные минуты.Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. По словам заместителя командующего группировкой "Восток" генерал-лейтенанта Романа Грекова, разгром ВСУ в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии, которая штурмовала Угледар сразу с нескольких направлений.
https://ria.ru/20241005/ugledar-1976401367.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, угледар, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны сообщило о продвижении северо-западнее Угледара

Минобороны отчиталось о продвижении северо-западнее Угледара и в районе Веселого

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись северо-западнее Угледара в направлении Богоявленки, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают оттеснять врага и развивать успех. Часть из них продвинулись северо-западнее Угледара и в районе Веселого, приближаясь к Богоявленке", — говорится в релизе.
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В военном ведомстве добавили, что бойцы группировки "Восток" оказывают помощь оставшимся в городе местным жителям — их больше ста человек. Им перередают лекарства, продукты, предметы первой необходимости, предлагают при необходимости эвакуировать их в более безопасное место.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожают орудия, оставленные ВСУ для прикрытия своих отступающих формирований. Так, разведывательный беспилотник выявил такие цели в лесополосе, а расчеты реактивных систем залпового огня "Град" поразили их, наведясь буквально за считанные минуты.
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября. По словам заместителя командующего группировкой "Восток" генерал-лейтенанта Романа Грекова, разгром ВСУ в городе был обеспечен внезапностью действий российской армии, которая штурмовала Угледар сразу с нескольких направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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