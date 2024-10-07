https://ria.ru/20241007/uchitelya-1976770338.html

В России в пилотном режиме заработал чат-бот для помощи педагогам

В России в пилотном режиме заработал чат-бот для помощи педагогам - РИА Новости, 07.10.2024

В России в пилотном режиме заработал чат-бот для помощи педагогам

Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который будет собирать обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начал работу в тестовом... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:01

2024-10-07T14:01

2024-10-07T14:01

общество

владимирская область

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Чат-бот "Помощник Рособрнадзора", который будет собирать обращения по любым случаям неправомерных действий в отношении педагогов, начал работу в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "Росаккредагентство совместно с командой платформы "Сферум" сообщает о запуске в пилотном режиме нового чат-бота "Помощник Рособрнадзора". Первые участники проекта – педагоги Пензенской и Владимирской областей – уже 7 октября получат возможность протестировать и оценить все преимущества нового инструмента поддержки учителей в борьбе с избыточной бюрократической нагрузкой", - говорится в сообщении. Уточняется, что чат-бот разработан для облегчения работы педагогов. "Он поможет учителям получить оперативные ответы на вопросы, касающиеся различных аспектов профессиональной деятельности, таких как участие в мероприятиях, выходящих за рамки образовательной программы, поступающих в школу запросов, работы с документами и других важных тем", - уточнили в ведомстве. Чат-бот функционирует в автоматическом режиме, однако в случаях, когда вопрос требует более детальной проработки, подключается оператор для предоставления исчерпывающего ответа. Пользователь может отправить обращение, указав свои данные или оставшись анонимным. Все обращения автоматически направляются в соответствующие региональные органы исполнительной власти, которые обязаны рассмотреть их в течение 30 календарных дней. В случае если региональный орган не урегулирует ситуацию в установленный срок, Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой возьмут ее под свой контроль.

https://ria.ru/20240516/gosduma-1946377007.html

владимирская область

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общество, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)