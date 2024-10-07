https://ria.ru/20241007/ucheniya-1976857048.html

В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО

В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО - РИА Новости, 07.10.2024

В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО

Десятидневные учения "Железный волк" с участием 3,2 тысячи военных НАТО из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, а также 700 единицами... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T22:12

2024-10-07T22:12

2024-10-07T22:12

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десятидневные учения "Железный волк" с участием 3,2 тысячи военных НАТО из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, а также 700 единицами техники начались в восточной Литве вблизи белорусской границы, сообщила пресс-служба литовской армии. "Международные учения "Железный волк 2024-II" начинаются 7 октября. Учения, которые продлятся до 17 октября, пройдут на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, в них примут участие более 3,2 тысячи литовских военных и солдат союзников с 700 единицами военной техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учениях примут участие разные подразделения литовских войск от пехоты до ВВС, будут задействованы также военные из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Германии. В конце сентября вооруженные силы Литвы проводили в жилых районах Вильнюса учения с имитационными боеприпасами, а в Клайпеде - инсценировку несчастного случая в Балтийском море с отработкой эвакуации.

https://ria.ru/20241007/nato-1976778999.html

https://ria.ru/20241007/nato-1976669661.html

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в мире, литва, сша, германия, нато