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В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО - РИА Новости, 07.10.2024
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22:12 07.10.2024
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В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО
В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО - РИА Новости, 07.10.2024
В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО
Десятидневные учения "Железный волк" с участием 3,2 тысячи военных НАТО из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, а также 700 единицами... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T22:12
2024-10-07T22:12
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десятидневные учения "Железный волк" с участием 3,2 тысячи военных НАТО из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, а также 700 единицами техники начались в восточной Литве вблизи белорусской границы, сообщила пресс-служба литовской армии. "Международные учения "Железный волк 2024-II" начинаются 7 октября. Учения, которые продлятся до 17 октября, пройдут на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, в них примут участие более 3,2 тысячи литовских военных и солдат союзников с 700 единицами военной техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учениях примут участие разные подразделения литовских войск от пехоты до ВВС, будут задействованы также военные из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Германии. В конце сентября вооруженные силы Литвы проводили в жилых районах Вильнюса учения с имитационными боеприпасами, а в Клайпеде - инсценировку несчастного случая в Балтийском море с отработкой эвакуации.
https://ria.ru/20241007/nato-1976778999.html
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в мире, литва, сша, германия, нато
В мире, Литва, США, Германия, НАТО
В Литве начались учения с участием военных из восьми стран НАТО

В Литве начались учения с участием 3,2 тысячи военных из 8 стран НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десятидневные учения "Железный волк" с участием 3,2 тысячи военных НАТО из Литвы, США, Германии, Чехии, Норвегии и стран Бенилюкса, а также 700 единицами техники начались в восточной Литве вблизи белорусской границы, сообщила пресс-служба литовской армии.
"Международные учения "Железный волк 2024-II" начинаются 7 октября. Учения, которые продлятся до 17 октября, пройдут на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса, в них примут участие более 3,2 тысячи литовских военных и солдат союзников с 700 единицами военной техники", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в учениях примут участие разные подразделения литовских войск от пехоты до ВВС, будут задействованы также военные из Бельгии, Чехии, США, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Германии.
В конце сентября вооруженные силы Литвы проводили в жилых районах Вильнюса учения с имитационными боеприпасами, а в Клайпеде - инсценировку несчастного случая в Балтийском море с отработкой эвакуации.
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