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Эксперт прокомментировал давление США на банковскую систему Турции - РИА Новости, 07.10.2024
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05:46 07.10.2024 (обновлено: 05:47 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/turtsiya-1976674040.html
Эксперт прокомментировал давление США на банковскую систему Турции
Эксперт прокомментировал давление США на банковскую систему Турции - РИА Новости, 07.10.2024
Эксперт прокомментировал давление США на банковскую систему Турции
Турция мало что может сделать перед санкционным давлением США на банковскую систему страны, хотя при этом проигрывает экономика республики, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:46
2024-10-07T05:47
россия
турция
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
сша
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Турция мало что может сделать перед санкционным давлением США на банковскую систему страны, хотя при этом проигрывает экономика республики, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств. "Турция долгое время сопротивлялась этому (санкционному) давлению, но против давления на банковскую систему мало что можно сделать. Если вы помните, использование российских карт в Турции было прекращено. Запад вводит эти санкции, но проигрывает, конечно, турецкая экономика. Уже сейчас существуют проблемы во внешнеторговых денежных переводах между Россией и Турцией. Невозможно провести комфортную банковскую операцию", - сказал Беюкшахин. По его словам, поскольку в этом процессе, который длится уже около 2 лет, проводится взвешенная политика, "вряд ли это приведет к потере доверия между двумя странами". Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240909/istochnik-1971508023.html
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974355012.html
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россия, турция, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, сша
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, США
Эксперт прокомментировал давление США на банковскую систему Турции

Эксперт Беюкшахин: Турция мало что может сделать перед давлением США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Турция мало что может сделать перед санкционным давлением США на банковскую систему страны, хотя при этом проигрывает экономика республики, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств.
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией
9 сентября, 05:36
"Турция долгое время сопротивлялась этому (санкционному) давлению, но против давления на банковскую систему мало что можно сделать. Если вы помните, использование российских карт в Турции было прекращено. Запад вводит эти санкции, но проигрывает, конечно, турецкая экономика. Уже сейчас существуют проблемы во внешнеторговых денежных переводах между Россией и Турцией. Невозможно провести комфортную банковскую операцию", - сказал Беюкшахин.
По его словам, поскольку в этом процессе, который длится уже около 2 лет, проводится взвешенная политика, "вряд ли это приведет к потере доверия между двумя странами".
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Санкции США против России застали врасплох бизнес в Турции, заявил эксперт
24 сентября, 07:19
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииСША
 
 
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