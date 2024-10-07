Рейтинг@Mail.ru
Москву может накрыть радиационный туман - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 07.10.2024 (обновлено: 19:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/tuman-1976781279.html
Москву может накрыть радиационный туман
Москву может накрыть радиационный туман - РИА Новости, 07.10.2024
Москву может накрыть радиационный туман
Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:08
2024-10-07T19:43
москва
анатолий цыганков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904608933_0:307:3095:2048_1920x0_80_0_0_fda419422e2c1f0acfae4cecc519c7d7.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков агентству "Москва"."В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман — радиационный", — пояснил эксперт.Он добавил, что такое явление обычно возникает ночью или ранним утром и чаще всего — в низинах.Туман такого типа появляется из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.
https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904608933_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f78d2ef28330c131cde2f7e7a9632e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий цыганков, общество
Москва, Анатолий Цыганков, Общество
Москву может накрыть радиационный туман

Эксперт Цыганков: москвичи могут столкнуться с радиационным туманом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Туман в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков агентству "Москва".
"В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман — радиационный", — пояснил эксперт.
Он добавил, что такое явление обычно возникает ночью или ранним утром и чаще всего — в низинах.
Туман такого типа появляется из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в России в октябре
1 октября, 03:26
 
МоскваАнатолий ЦыганковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала