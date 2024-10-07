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Москву может накрыть радиационный туман
Москву может накрыть радиационный туман - РИА Новости, 07.10.2024
Москву может накрыть радиационный туман
Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:08
2024-10-07T15:08
2024-10-07T19:43
москва
анатолий цыганков
общество
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков агентству "Москва"."В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман — радиационный", — пояснил эксперт.Он добавил, что такое явление обычно возникает ночью или ранним утром и чаще всего — в низинах.Туман такого типа появляется из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.
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москва, анатолий цыганков, общество
Москва, Анатолий Цыганков, Общество
Москву может накрыть радиационный туман
Эксперт Цыганков: москвичи могут столкнуться с радиационным туманом
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков агентству "Москва
".
"В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман — радиационный", — пояснил эксперт.
Он добавил, что такое явление обычно возникает ночью или ранним утром и чаще всего — в низинах.
Туман такого типа появляется из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.