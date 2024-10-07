https://ria.ru/20241007/tuman-1976781279.html

Москву может накрыть радиационный туман

Москву может накрыть радиационный туман - РИА Новости, 07.10.2024

Москву может накрыть радиационный туман

Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:08

2024-10-07T15:08

2024-10-07T19:43

москва

анатолий цыганков

общество

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Москвы на этой неделе могут заметить радиационный туман, рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков агентству "Москва"."В среду, в четверг и в пятницу, когда у нас разорвет облачность, тоже при такой ситуации, как сейчас, из-за влажности возможен где-то локальный туман — радиационный", — пояснил эксперт.Он добавил, что такое явление обычно возникает ночью или ранним утром и чаще всего — в низинах.Туман такого типа появляется из-за радиационного охлаждения теплого и влажного воздуха. В промышленных районах может возникнуть его крайняя форма — смог.

https://ria.ru/20241001/pogoda-1975635357.html

москва

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москва, анатолий цыганков, общество