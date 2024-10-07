https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976679146.html

ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа

ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2024

ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:47

2024-10-07T07:47

2024-10-07T07:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ХАМАС и подземной террористической инфраструктуре по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что ночью ВВС страны совместно с артиллерией нанесли удары по объектам в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году