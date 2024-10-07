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ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа
ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:47
2024-10-07T07:47
2024-10-07T07:47
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. "Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ХАМАС и подземной террористической инфраструктуре по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что ночью ВВС страны совместно с артиллерией нанесли удары по объектам в центральной части сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ ударила по объектам ХАМАС в Секторе Газа
ЦАХАЛ ударила по пусковым установкам ХАМАС в Секторе Газа
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ХАМАС и подземной террористической инфраструктуре по всему сектору Газа", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что ночью ВВС страны совместно с артиллерией нанесли удары по объектам в центральной части сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.