В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
ЦАХАЛ: в городе Ришон ле-Цион звучит воздушная тревога
© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ришон ле-Цион в центральной части Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Ришон-ле-Ционе и в близлежащих районах в центральной части Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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Позднее в армии сообщили, что перехватили "две подозрительные воздушные цели", которые были запущены с востока.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,8 тысячи человек, более 97,1 тысячи пострадали.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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