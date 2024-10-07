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ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где якобы находился командный пункт ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2024
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04:37 07.10.2024 (обновлено: 04:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976671049.html
ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где якобы находился командный пункт ХАМАС
ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где якобы находился командный пункт ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где якобы находился командный пункт ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:37
2024-10-07T04:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. "Некоторое время назад под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольных центрах, расположенных в больнице "Шухада аль-Акса" в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что командные центры якобы использовались бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на израильских военных и Израиль. В армии заявили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241007/palestina-1976669050.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где якобы находился командный пункт ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице с командным пунктом ХАМАС в Дейр-эль-Балахе

© AP PhotoНа месте израильского удара в Газе
На месте израильского удара в Газе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по якобы командным центрам палестинского движения ХАМАС, расположенным в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.
"Некоторое время назад под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольных центрах, расположенных в больнице "Шухада аль-Акса" в районе Дейр-эль-Балаха", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В ЦАХАЛ добавили, что командные центры якобы использовались бойцами ХАМАС для планирования и осуществления атак на израильских военных и Израиль.
В армии заявили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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