https://ria.ru/20241007/trudnosti-1976415431.html
Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
Украинские войска в Курской области используют более мощный РЭБ, нежели части ВСУ на Очеретинском участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:30
2024-10-07T06:30
2024-10-07T10:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска в Курской области используют более мощный РЭБ, нежели части ВСУ на Очеретинском участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Метис."Здесь все немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее", — отметил он.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
россия
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976398564_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f289346b51ced52a205de92cad015419.jpg
Метис о специфике работы БПЛА под Курском
Метис
2024-10-07T06:30
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Курская область
Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области
Оператор БПЛА: особенности рельефа в Курской области осложняют нам работу
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска в Курской области используют более мощный РЭБ, нежели части ВСУ на Очеретинском участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Метис.
"Здесь все немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее", — отметил он.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.