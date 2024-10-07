https://ria.ru/20241007/trudnosti-1976415431.html

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

Российский военный рассказал о главной трудности в Курской области

Украинские войска в Курской области используют более мощный РЭБ, нежели части ВСУ на Очеретинском участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:30

2024-10-07T06:30

2024-10-07T10:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска в Курской области используют более мощный РЭБ, нежели части ВСУ на Очеретинском участке фронта, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным Метис."Здесь все немного иначе, чем в ДНР. Лес гораздо более плотный — есть где спрятаться. А там все лысое, не скрыться от дрона. Но главное — тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее", — отметил он.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Метис о специфике работы БПЛА под Курском Метис 2024-10-07T06:30 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, вооруженные силы украины, курская область