https://ria.ru/20241007/trevoga-1976717033.html

В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги - РИА Новости, 07.10.2024

В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и его южных пригородах, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:05

2024-10-07T11:05

2024-10-07T11:10

тель-авив

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и его южных пригородах, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом".Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве было слышно несколько мощных хлопков, предположительно от работы средств ПВО.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире