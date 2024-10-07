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В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги - РИА Новости, 07.10.2024
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11:05 07.10.2024 (обновлено: 11:10 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/trevoga-1976717033.html
В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги - РИА Новости, 07.10.2024
В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и его южных пригородах, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:05
2024-10-07T11:10
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и его южных пригородах, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом".Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве было слышно несколько мощных хлопков, предположительно от работы средств ПВО.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В Тель-Авиве прозвучали сигналы воздушной тревоги

В Тель-Авиве и южных пригородах звучат сигналы воздушной тревоги

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и его южных пригородах, следует из данных национальной системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом".
Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве было слышно несколько мощных хлопков, предположительно от работы средств ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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Тель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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