https://ria.ru/20241007/tramp-1976860461.html

Трамп назвал Харрис лгуньей

Трамп назвал Харрис лгуньей - РИА Новости, 07.10.2024

Трамп назвал Харрис лгуньей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис во лжи и заявил, что у нее... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:11

2024-10-07T23:11

2024-10-07T23:11

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис во лжи и заявил, что у нее низкий IQ. "Как вы знаете, Харрис - лгунья. Мы говорим о женщине, которая сказала, что работала в Макдональдсе, а как мы знаем, она никогда там не работала. Она человек с очень низким IQ", - заявил Трамп в интервью польскому телеканалу Republika. Политик предположил, что Харрис всегда говорит под диктовку других людей. "Вероятно, другие люди говорят ей, что она должна говорить, потому что она даже не дает интервью", - добавил Трамп. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

https://ria.ru/20240929/tramp-1975355454.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024