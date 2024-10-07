https://ria.ru/20241007/tramp-1976860461.html
Трамп назвал Харрис лгуньей
Трамп назвал Харрис лгуньей - РИА Новости, 07.10.2024
Трамп назвал Харрис лгуньей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис во лжи и заявил, что у нее... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:11
2024-10-07T23:11
2024-10-07T23:11
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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис во лжи и заявил, что у нее низкий IQ. "Как вы знаете, Харрис - лгунья. Мы говорим о женщине, которая сказала, что работала в Макдональдсе, а как мы знаем, она никогда там не работала. Она человек с очень низким IQ", - заявил Трамп в интервью польскому телеканалу Republika. Политик предположил, что Харрис всегда говорит под диктовку других людей. "Вероятно, другие люди говорят ей, что она должна говорить, потому что она даже не дает интервью", - добавил Трамп. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал Харрис лгуньей
Трамп обвинил Харрис во лжи и заявил, что у нее низкий IQ
ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости.
Кандидат в президенты
США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис во лжи и заявил, что у нее низкий IQ.
"Как вы знаете, Харрис - лгунья. Мы говорим о женщине, которая сказала, что работала в Макдональдсе, а как мы знаем, она никогда там не работала. Она человек с очень низким IQ", - заявил Трамп в интервью польскому телеканалу Republika.
Политик предположил, что Харрис всегда говорит под диктовку других людей.
"Вероятно, другие люди говорят ей, что она должна говорить, потому что она даже не дает интервью", - добавил Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.