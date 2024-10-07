https://ria.ru/20241007/tramp-1976725757.html

Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен

Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен - РИА Новости, 07.10.2024

Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен, представитель... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:21

2024-10-07T11:21

2024-10-07T11:21

в мире

сша

дональд трамп

адам шифф

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен, представитель Демократической партии США Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследовал штурм Капитолия 2021 года. "Если Дональд Трамп опять проиграет, чего я и ожидаю, он оспорит это. У него больше причин оспорить результаты, чем раньше, и не из-за каких-либо недостатков на выборах, а потому, что Дональд Трамп считает, и, вероятно, не без причины, что, если он не победит на выборах, он может отправиться в тюрьму", - заявил Шифф телеканалу NBC News. Как отмечает телеканал, ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, будут ли предстоящие выборы мирными. Шифф согласился с этой оценкой и добавил, что снижения вероятности насилия после выборов нужно добиться путем достижения убедительного преимущества кандидата от демократов Камалы Харрис в количестве полученных голосов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html

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в мире, сша, дональд трамп, адам шифф, камала харрис, выборы президента сша — 2024