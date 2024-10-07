Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен
Конгрессмен Шифф: Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оспорит результаты выборов в случае поражения, считает конгрессмен, представитель Демократической партии США Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследовал штурм Капитолия 2021 года.
"Если Дональд Трамп опять проиграет, чего я и ожидаю, он оспорит это. У него больше причин оспорить результаты, чем раньше, и не из-за каких-либо недостатков на выборах, а потому, что Дональд Трамп считает, и, вероятно, не без причины, что, если он не победит на выборах, он может отправиться в тюрьму", - заявил Шифф телеканалу NBC News.
Как отмечает телеканал, ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, будут ли предстоящие выборы мирными. Шифф согласился с этой оценкой и добавил, что снижения вероятности насилия после выборов нужно добиться путем достижения убедительного преимущества кандидата от демократов Камалы Харрис в количестве полученных голосов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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