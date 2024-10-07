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Трамп рассказал, почему гибнут украинцы - РИА Новости, 07.10.2024
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23:04 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/tramp--1976860265.html
Трамп рассказал, почему гибнут украинцы
Трамп рассказал, почему гибнут украинцы - РИА Новости, 07.10.2024
Трамп рассказал, почему гибнут украинцы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в военных действиях потому, что президентом Соединенных Штатов... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:04
2024-10-07T23:04
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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в военных действиях потому, что президентом Соединенных Штатов является не он. "Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной... Это действительно плохое руководство (США - ред.), потому что, если бы я был президентом (Соединенных Штатов - ред.), этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают", - сказал Трамп. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Трамп рассказал, почему гибнут украинцы

Трамп заявил, что украинцы гибнут потому, что президентом США является не он

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в военных действиях потому, что президентом Соединенных Штатов является не он.
"Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной... Это действительно плохое руководство (США - ред.), потому что, если бы я был президентом (Соединенных Штатов - ред.), этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают", - сказал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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