https://ria.ru/20241007/tramp--1976860265.html

Трамп рассказал, почему гибнут украинцы

Трамп рассказал, почему гибнут украинцы - РИА Новости, 07.10.2024

Трамп рассказал, почему гибнут украинцы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в военных действиях потому, что президентом Соединенных Штатов... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:04

2024-10-07T23:04

2024-10-07T23:04

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ВАРШАВА, 7 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в военных действиях потому, что президентом Соединенных Штатов является не он. "Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной... Это действительно плохое руководство (США - ред.), потому что, если бы я был президентом (Соединенных Штатов - ред.), этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают", - сказал Трамп. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241006/tramp-1976610673.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато