https://ria.ru/20241007/telegram--1976854366.html

Telegram расширил список жалоб на контент

Telegram расширил список жалоб на контент - РИА Новости, 07.10.2024

Telegram расширил список жалоб на контент

Мессенджер Telegram расширил список жалоб на контент, теперь есть категория "терроризм", "не нравится", "в этом нет ничего противозаконного, но это должно быть... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T21:35

2024-10-07T21:35

2024-10-07T21:35

общество

telegram

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram расширил список жалоб на контент, теперь есть категория "терроризм", "не нравится", "в этом нет ничего противозаконного, но это должно быть устранено", передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в некоторых категориях поменялись формулировки. Так, категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" стала "незаконным контентом для взрослых". В воскресенье мессенджер рассказал об обновлении, сообщив, что в меню жалоб добавились более подробные категории: теперь команда будет в реальном времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб "с учетом последних событий и тенденций".

https://ria.ru/20241007/durov-1968735141.html

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2024

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