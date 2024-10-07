https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html

Танкист, помогавший штурмовикам пройти минное поле, стал Героем России

Танкист, помогавший штурмовикам пройти минное поле, стал Героем России - РИА Новости, 07.10.2024

Танкист, помогавший штурмовикам пройти минное поле, стал Героем России

Командир танка Тимур Варин, который вместе с экипажем обеспечил проход штурмовой группы через минное поле при штурме Новомихайловки в зоне СВО, получил звание... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:01

2024-10-07T03:01

2024-10-07T09:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чукотка

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Командир танка Тимур Варин, который вместе с экипажем обеспечил проход штурмовой группы через минное поле при штурме Новомихайловки в зоне СВО, получил звание Героя Российской Федерации, сообщает правительство Чукотки. "Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации. Эта награда была вручена бойцу накануне его 34-го дня рождения за профессионализм, проявленный в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов рассказал, что Варин - командир танка группировки войск "Север", вместе с экипажем он обеспечил проход штурмовой группы через минное поле при штурме Новомихайловки. "Ребята шли напролом, танк выдержал 10 разрывов противотанковых мин. Шли вперед под непрекращающимся огнем артиллерии и дронов противника. Продолжали, даже когда заклинило пушку. Боевая задача была выполнена, никто из экипажа не пострадал", – приводятся в сообщении слова Кузнецова. Варин был призван в вооруженные силы РФ в сентябре 2022 года, служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты во Владивостоке. До призыва работал техником по радионавигации, радиолокации и связи в отделении организации воздушного движения поселка Угольные Копи Анадырского центра "Аэронавигация Северо-Востока".

https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html

https://ria.ru/20241006/kiev-1976651836.html

россия

чукотка

чукотский автономный округ

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безопасность, россия, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов