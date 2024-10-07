ВСУ продолжают применять токсичные химикаты против ВС России, заявили в МИД
МИД: ВСУ систематически применяют токсичные химикаты против ВС России и мирных
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты против российских военнослужащих, гражданского населения и гражданской администрации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украинские вооружённые формирования продолжают систематически применять токсичные химикаты (хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота), в том числе включённые в Списки 2 (Би-Зет) и 3 (хлорпикрин) КЗХО, а также ХСББ против подразделений Вооружённых сил Российской Федерации, мирного населения, а также должностных лиц гражданской администрации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она добавила, что причиной продолжения применения Киевом запрещенных веществ в боевых целях служит попустительство и покровительство со стороны Запада.
"В частности, российскими специалистами были зафиксированы нарушения Украиной положений статей КЗХО, Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года. И это, не говоря уже о регулярно и намеренно создаваемой вооруженными формированиями киевского режима угрозе экологической катастрофы на промышленных химических предприятиях Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерации, а также в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины", - подчеркнула Захарова.
По её словам, безнаказанность развязывает Киеву руки для совершения более масштабных преступлений с применением химикатов. "Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России. В настоящее время ими осуществляется подготовка и проводится комплекс мероприятий, направленных на фальсификацию доказательной базы с целью дальнейшего обвинения Российской Федерации в нарушении положений КЗХО при ведении боевых действий", - сообщила Захарова.
Он отметила, что "по сведениям российских компетентных органов, в период с июля по сентябрь нынешнего года страны НАТО поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ", среди которых новейшие детекторы химических веществ.
"Одновременно с этим как на Украине, так и на базе профильных центров радиационной, химической и биологической защиты стран альянса проводилось обучение сотрудников силовых ведомств и специальных служб Украины отработанным на примере Сирии, "дела Скрипалей" и мнимого "отравления" Алексея Навального методам фальсификации фактологических материалов, создания необходимой "доказательной" базы, а также порядку предоставления ее в ОЗХО для дальнейшего обвинения России в нарушении КЗХО. Часть этой деятельности страны НАТО осуществляют через Технический секретариат ОЗХО", - говорится в комментарии Захаровой.