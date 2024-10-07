https://ria.ru/20241007/svo-1976816810.html

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:07

2024-10-07T17:07

2024-10-07T18:23

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241005/t-80--1976471317.html

https://ria.ru/20241007/trudnosti-1976415431.html

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курская область

брянская область

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Работа Ми-28 в приграничном районе Курской области Экипаж вертолета Ми-28 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-10-07T17:07 true PT0M24S

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм