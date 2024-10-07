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Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:07
2024-10-07T17:07
2024-10-07T18:23
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Работа Ми-28 в приграничном районе Курской области
Экипаж вертолета Ми-28 нанес удар по ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-10-07T17:07
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и техники ВСУ