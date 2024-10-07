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ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/svo-1976753872.html
ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ
ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ
Российские войска уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:04
2024-10-07T13:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотника самолетного типа.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ

Минобороны: Россия нанесла поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129-ти районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотника самолетного типа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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