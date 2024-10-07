https://ria.ru/20241007/svo-1976753872.html

ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ

ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024

ВС России нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов ВСУ

Российские войска уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:04

2024-10-07T13:04

2024-10-07T13:04

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля, нанесли поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129-ти районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 74 беспилотника самолетного типа.

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россия, сша, вооруженные силы украины