https://ria.ru/20241007/svo-1976746534.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение и отразили контратаку ВСУ

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение и отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение и отразили контратаку ВСУ

Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:24

2024-10-07T12:24

2024-10-07T12:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 120 военнослужащих и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка, Разлив и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241007/vsu-1976745204.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, великобритания