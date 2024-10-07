https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html

Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи

Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи - РИА Новости, 07.10.2024

Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи

Житель приграничного города Суджа Курской области рассказал в видео, предоставленном Минобороны, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:14

2024-10-07T05:14

2024-10-07T11:47

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

польша

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель приграничного города Суджа Курской области рассказал в видео, предоставленном Минобороны, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у других горожан. "Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки. А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там", — сказал мужчина по имени Дмитрий. Еще один местный житель, Сергей, добавил, что боевики издевались над людьми."Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали: "Сидеть!" — объяснил он.По словам Сергея, у одного из боевиков был "прибалтийский вид". После того как они ушли, Сергей выбежал на улицу, где услышал женские и детские крики, а затем стрельбу. Сам он спрятался в подвале, где просидел до ночи. Он слышал, как боевики вернулись, били в доме посуду и шкафы, пытаясь найти что-то ценное.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.

https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html

https://ria.ru/20241007/vsu-1976672324.html

россия

курская область

суджа

польша

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Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-10-07T05:14 true PT4M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, польша