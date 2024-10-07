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Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 07.10.2024 (обновлено: 11:47 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html
Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи
Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи - РИА Новости, 07.10.2024
Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи
Житель приграничного города Суджа Курской области рассказал в видео, предоставленном Минобороны, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:14
2024-10-07T11:47
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
польша
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель приграничного города Суджа Курской области рассказал в видео, предоставленном Минобороны, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у других горожан. "Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки. А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там", — сказал мужчина по имени Дмитрий. Еще один местный житель, Сергей, добавил, что боевики издевались над людьми."Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали: "Сидеть!" — объяснил он.По словам Сергея, у одного из боевиков был "прибалтийский вид". После того как они ушли, Сергей выбежал на улицу, где услышал женские и детские крики, а затем стрельбу. Сам он спрятался в подвале, где просидел до ночи. Он слышал, как боевики вернулись, били в доме посуду и шкафы, пытаясь найти что-то ценное.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20241007/ugledar-1976672178.html
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россия
курская область
суджа
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Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области
Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Польша
Польские наемники расстреливали безоружных людей, рассказал житель Суджи

Житель Суджи: польские наемники расстреляли толпу безоружных людей

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Житель приграничного города Суджа Курской области рассказал в видео, предоставленном Минобороны, как польские наемники расстреляли толпу безоружных людей на глазах у других горожан.
"Согнали всех стариков, молодежь, и перед всеми расстреляли поляки. А парочка одна, они местность знали, они в суете в ямку и через болото на Льгов убежали, ночевали в поле там", — сказал мужчина по имени Дмитрий.
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Еще один местный житель, Сергей, добавил, что боевики издевались над людьми.
"Говорят: "Документы". Я говорю: "Дома". Мы пошли домой. Двое их. Автоматы американские. Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали: "Сидеть!" — объяснил он.
По словам Сергея, у одного из боевиков был "прибалтийский вид". После того как они ушли, Сергей выбежал на улицу, где услышал женские и детские крики, а затем стрельбу. Сам он спрятался в подвале, где просидел до ночи. Он слышал, как боевики вернулись, били в доме посуду и шкафы, пытаясь найти что-то ценное.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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