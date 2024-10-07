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NYT: в ЕС испугались поврежденного судна из России с опасным грузом - РИА Новости, 07.10.2024
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02:36 07.10.2024 (обновлено: 02:51 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/sudno-1976667239.html
NYT: в ЕС испугались поврежденного судна из России с опасным грузом
NYT: в ЕС испугались поврежденного судна из России с опасным грузом - РИА Новости, 07.10.2024
NYT: в ЕС испугались поврежденного судна из России с опасным грузом
Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, не пускают в порты ЕС и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимого... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T02:36
2024-10-07T02:51
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, не пускают в порты ЕС и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, сообщает газета New York Times. По данным издания, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise судно MV Ruby вышло в августе из порта в городе Кандалакша Мурманской области для доставки груза в Африку. Издание утверждает, что оно перевозит 20 тысяч тонн аммиачной селитры, вещества, используемого для производства удобрений. New York Times пишет, что в ходе перевозки судно село на мель и получило повреждения, в связи с чем ему потребовался ремонт. Как пишет газета, MV Ruby приняли в норвежском порту 1 сентября, в норвежском морском управлении заявили, что инспекторы осмотрели судно и обнаружили повреждения руля, корпуса и винта. Представитель ведомства заявил, что груз не представлял угрозы, но власти отправили судно на ремонт в другое место с условием, что его будет сопровождать буксир. Однако, по данным издания, после этого ни один порт не принимает судно, якобы из-за опасений, что перевозимый нитрат аммония может привести к "катастрофическому взрыву", ссылаясь на инцидент 2020 года, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тысячи тонн нитрата аммония. "Вот уже несколько недель судно ходит у берегов Северной Европы в поисках дружественного порта... Руководство судна и некоторые морские власти безуспешно пытаются заверить общественность в том, что груз не представляет никакой угрозы", - говорится в материале. По данным издания, ситуация подчеркивает "недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией", с начала СВО. Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
https://ria.ru/20240916/sudno-1972877568.html
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в мире, африка, евросоюз, россия, великобритания
В мире, Африка, Евросоюз, Россия, Великобритания
NYT: в ЕС испугались поврежденного судна из России с опасным грузом

NYT: в порты ЕС не пускают поврежденное судно из России из-за опасений детонации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры
Танкеры - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Судно MV Ruby, получившее повреждения по пути из России в Африку, не пускают в порты ЕС и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, сообщает газета New York Times.
По данным издания, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise судно MV Ruby вышло в августе из порта в городе Кандалакша Мурманской области для доставки груза в Африку. Издание утверждает, что оно перевозит 20 тысяч тонн аммиачной селитры, вещества, используемого для производства удобрений. New York Times пишет, что в ходе перевозки судно село на мель и получило повреждения, в связи с чем ему потребовался ремонт.
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Как пишет газета, MV Ruby приняли в норвежском порту 1 сентября, в норвежском морском управлении заявили, что инспекторы осмотрели судно и обнаружили повреждения руля, корпуса и винта. Представитель ведомства заявил, что груз не представлял угрозы, но власти отправили судно на ремонт в другое место с условием, что его будет сопровождать буксир. Однако, по данным издания, после этого ни один порт не принимает судно, якобы из-за опасений, что перевозимый нитрат аммония может привести к "катастрофическому взрыву", ссылаясь на инцидент 2020 года, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тысячи тонн нитрата аммония.
"Вот уже несколько недель судно ходит у берегов Северной Европы в поисках дружественного порта... Руководство судна и некоторые морские власти безуспешно пытаются заверить общественность в том, что груз не представляет никакой угрозы", - говорится в материале.
По данным издания, ситуация подчеркивает "недоверие и подозрительность, с которыми сталкиваются суда, связанные с Россией", с начала СВО.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
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