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Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/sud-1976849978.html
Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы
Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы - РИА Новости, 07.10.2024
Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы
Ленинский районный суд Курска заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортера Стефанию Баттистини, которые снимали репортаж в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:14
2024-10-07T20:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
курск
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортера Стефанию Баттистини, которые снимали репортаж в приграничном городе Суджа Курской области, за незаконное пересечение госграницы, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона. "Ленинским районным судом Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении гражданина Италии Симоне Траини, объявленного в межгосударственный и международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. В пресс-службе объяснили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания на территории РФ или с момента экстрадиции. "Стефаниа Баттистини была объявлена в межгосударственный и международный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - сообщили в объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. По информации пресс-службы судов, Траини и Баттистини с неустановленными лицами пересекли границу России, въехав с территории Украины, и направились в Суджу для съёмки репортажа о вторжении ВСУ шестого августа. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
https://ria.ru/20240909/vsu-1971633617.html
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курская область
курск
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россия, курская область, валерий герасимов, курск, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Курск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Иностранных репортеров заочно арестовали за пересечение российской границы

Суд заочно арестовал двух иностранных репортеров за пересечение госграницы РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортера Стефанию Баттистини, которые снимали репортаж в приграничном городе Суджа Курской области, за незаконное пересечение госграницы, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Ленинским районным судом Курска рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении гражданина Италии Симоне Траини, объявленного в межгосударственный и международный розыск. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
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В пресс-службе объяснили, что избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента его задержания на территории РФ или с момента экстрадиции.
"Стефаниа Баттистини была объявлена в межгосударственный и международный розыск. Ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)", - сообщили в объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
По информации пресс-службы судов, Траини и Баттистини с неустановленными лицами пересекли границу России, въехав с территории Украины, и направились в Суджу для съёмки репортажа о вторжении ВСУ шестого августа.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВалерий ГерасимовКурскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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