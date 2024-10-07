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Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген - РИА Новости, 07.10.2024
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19:56 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/sud-1976847615.html
Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген
Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген - РИА Новости, 07.10.2024
Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген
Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген Екатерину Николаеву за крупное мошенничество, сообщили РИА... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:56
2024-10-07T19:56
мосрентген
москва
россия
жилищник
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген Екатерину Николаеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Николаевой Екатерины Вячеславовны на срок 1 месяц 20 суток, до 20 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - сказали в суде. Там уточнили, что она также занимает должность заместителя Совета депутатов поселения Мосрентген. По данным суда, Николаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, она занималась фиктивным трудоустройством третьих лиц без фактического выполнения ими трудовых обязанностей.
https://ria.ru/20241006/peterburg-1976609968.html
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мосрентген, москва, россия, жилищник, общество
Мосрентген, Москва, Россия, Жилищник, Общество
Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген

Суд отправил под домашний арест директора "Жилищника" Мосрентгена Николаеву

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест директора "Жилищника" поселения Мосрентген Екатерину Николаеву за крупное мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Николаевой Екатерины Вячеславовны на срок 1 месяц 20 суток, до 20 ноября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", - сказали в суде.
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Там уточнили, что она также занимает должность заместителя Совета депутатов поселения Мосрентген.
По данным суда, Николаева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, она занималась фиктивным трудоустройством третьих лиц без фактического выполнения ими трудовых обязанностей.
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