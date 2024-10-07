https://ria.ru/20241007/sud-1976843532.html
Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября
Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября - РИА Новости, 07.10.2024
Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября
Самарский областной суд 18 октября приступит к рассмотрению уголовного дела певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга),... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T19:25
2024-10-07T19:25
2024-10-07T19:25
россия
самарская область
эдуард шарлот
давид тухманов
иисус христос
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Самарский областной суд 18 октября приступит к рассмотрению уголовного дела певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции. "Сегодня закончились предварительные слушания по делу, (первое, - ред.) заседание по существу назначено на 18 октября", - сообщила собеседница агентства. Ранее прокуратура Самарской области передала в облсуд дело Шарлота* с обвинением в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы. По версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240925/agent-1974685173.html
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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россия, самарская область, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Самарская область, Эдуард Шарлот, Давид Тухманов, Иисус Христос, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября
Суд приступит к рассмотрению дела певца Эдуарда Шарлота 18 октября
САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Самарский областной суд 18 октября приступит к рассмотрению уголовного дела певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции.
"Сегодня закончились предварительные слушания по делу, (первое, - ред.) заседание по существу назначено на 18 октября", - сообщила собеседница агентства.
Ранее прокуратура Самарской области
передала в облсуд дело Шарлота* с обвинением в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ
), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии.
Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова
, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа
.
Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.