https://ria.ru/20241007/sud-1976843532.html

Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября

Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября - РИА Новости, 07.10.2024

Суд рассмотрит дело певца Шарлота* 18 октября

Самарский областной суд 18 октября приступит к рассмотрению уголовного дела певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга),... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T19:25

2024-10-07T19:25

2024-10-07T19:25

россия

самарская область

эдуард шарлот

давид тухманов

иисус христос

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Самарский областной суд 18 октября приступит к рассмотрению уголовного дела певца Эдуарда Шарлота* (в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции. "Сегодня закончились предварительные слушания по делу, (первое, - ред.) заседание по существу назначено на 18 октября", - сообщила собеседница агентства. Ранее прокуратура Самарской области передала в облсуд дело Шарлота* с обвинением в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), возбуждении ненависти (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК РФ), а также в уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ). Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы. По версии следствия, в 2023 году уроженец Самарской области неоднократно размещал в интернете на персональной странице в соцсети, запрещенной на территории РФ, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающих явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также обвиняемый записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии. Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорбления религиозных чувств верующих. Шарлот* признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот* разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот* обнаженным исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Росфинмониторинг 23 июля внес Шарлота* в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240925/agent-1974685173.html

https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html

https://ria.ru/20240711/rpts-1959008678.html

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самарская область

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россия, самарская область, эдуард шарлот, давид тухманов, иисус христос, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)