https://ria.ru/20241007/sud-1976755750.html
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину - РИА Новости, 07.10.2024
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:52
2024-10-07T12:52
2024-10-07T12:52
религия
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ростовский областной суд
религия
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства РФ, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее суд принял к рассмотрению иск главного управления Минюста РФ по Ростовской области о ликвидации местной религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" и исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. Слушание по иску было назначено на понедельник. "Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину за несоблюдение закона