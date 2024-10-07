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Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину - РИА Новости, 07.10.2024
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Религия
 
12:52 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/sud-1976755750.html
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину - РИА Новости, 07.10.2024
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину
Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:52
2024-10-07T12:52
религия
россия
ростовская область
ростовский областной суд
религия
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства РФ, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее суд принял к рассмотрению иск главного управления Минюста РФ по Ростовской области о ликвидации местной религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" и исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. Слушание по иску было назначено на понедельник. "Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html
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россия, ростовская область, ростовский областной суд, религия, происшествия, ростов-на-дону
Религия, Россия, Ростовская область, Ростовский областной суд, Религия, Происшествия, Ростов-на-Дону
Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину за несоблюдение закона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства РФ, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее суд принял к рассмотрению иск главного управления Минюста РФ по Ростовской области о ликвидации местной религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" и исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. Слушание по иску было назначено на понедельник.
"Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом", - сказал собеседник агентства.
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РелигияРоссияРостовская областьРостовский областной судРелигияПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
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