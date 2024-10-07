https://ria.ru/20241007/sud-1976755750.html

Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину - РИА Новости, 07.10.2024

Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:52

2024-10-07T12:52

2024-10-07T12:52

религия

россия

ростовская область

ростовский областной суд

религия

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию "Ростовская еврейская религиозная община - КЕРОР" за несоблюдение требований законодательства РФ, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее суд принял к рассмотрению иск главного управления Минюста РФ по Ростовской области о ликвидации местной религиозной организации "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" и исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. Слушание по иску было назначено на понедельник. "Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация "Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР" ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240614/moskva-1952757432.html

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Ольга Фомченкова

россия, ростовская область, ростовский областной суд, религия, происшествия, ростов-на-дону