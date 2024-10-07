https://ria.ru/20241007/ssha-1976826238.html

США ввели санкции против компаний, якобы финансирующих ХАМАС

США ввели санкции против компаний, якобы финансирующих ХАМАС - РИА Новости, 07.10.2024

США ввели санкции против компаний, якобы финансирующих ХАМАС

США наложили санкции на сеть якобы международных финансовых доноров палестинского движения ХАМАС по случаю годовщины атаки, которую движение нанесло по Израилю... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:48

2024-10-07T17:48

2024-10-07T18:30

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США наложили санкции на сеть якобы международных финансовых доноров палестинского движения ХАМАС по случаю годовщины атаки, которую движение нанесло по Израилю ровно год назад, заявил в понедельник Госдепартамент США."Сегодня исполняется год с момента дикого нападения ХАМАС на Израиль. Соединенные Штаты продолжают принимать меры по деградации внешнего и внутреннего сбора средств ХАМАС. С этой целью мы вводим санкции против сети международных финансовых сторонников ХАМАС, финансового учреждения из Газы, контролируемого ХАМАС, и видного сторонника ХАМАС вместе с его бизнесом", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэттью Миллера.Санкции были наложены, в том числе на банк Al-Antaj, также известный как Палестинский производственный банк, благотворительную ассоциацию солидарности с палестинским народом, зарегистрированную в Италии, компанию Saba, Trade and Investment из Чехии и других.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240817/ssha-1966727365.html

https://ria.ru/20241006/izrail-1976620984.html

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в мире, сша, хамас, израиль, италия, государственный департамент сша