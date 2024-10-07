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Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 07.10.2024 (обновлено: 16:43 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/sputniki-1976794944.html
Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем
Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем
Американские разведспутники весной активизировали слежку за районами на российско-украинской границе, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:38
2024-10-07T16:43
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американские разведспутники весной активизировали слежку за районами на российско-украинской границе, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане, его речь опубликовал сайт СВР.&quot;Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ&quot;, — сказал глава спецслужбы.План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. По оценке СВР, если бы его удалось реализовать, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской.&quot;Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество&quot;, — подчеркнул Нарышкин.Кроме того, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская МИ-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, поэтому несут не меньшую ответственность за гибель российского населения и уничтожение инфраструктуры, подчеркнул Нарышкин.Вторжение ВСУ в Курскую областьПодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории Курской области. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 7 октября, за время боевых действий в регионе противник потерял более 21 тысячи военных.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html
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украина
белгородская область
россия
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украина, белгородская область, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем

Нарышкин: разведспутники США активизировали съемку на границе с Украиной с марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американские разведспутники весной активизировали слежку за районами на российско-украинской границе, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане, его речь опубликовал сайт СВР.
«

"Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — сказал глава спецслужбы.

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План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. По оценке СВР, если бы его удалось реализовать, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской.
«

"Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская МИ-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.
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Вторжение ВСУ в Курскую область

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории Курской области. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 7 октября, за время боевых действий в регионе противник потерял более 21 тысячи военных.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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