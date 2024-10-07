https://ria.ru/20241007/sputniki-1976794944.html

Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем

Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин: США с марта усилили спутниковую слежку за российским приграничьем

Американские разведспутники весной активизировали слежку за районами на российско-украинской границе, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:38

2024-10-07T15:38

2024-10-07T16:43

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американские разведспутники весной активизировали слежку за районами на российско-украинской границе, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане, его речь опубликовал сайт СВР."Американские разведывательные спутники начиная с марта сего года значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ", — сказал глава спецслужбы.План террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. По оценке СВР, если бы его удалось реализовать, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с чернобыльской."Украина и ее западные кураторы развернули против нашей страны, нашего народа настоящую террористическую войну. Не имея шансов добиться стратегического успеха на театре военных действий, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество", — подчеркнул Нарышкин.Кроме того, западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских АЭС, продолжил Нарышкин. В частности, британская МИ-6 и Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России.США и их союзники по НАТО активно потворствуют преступной линии Киева, поэтому несут не меньшую ответственность за гибель российского населения и уничтожение инфраструктуры, подчеркнул Нарышкин.Вторжение ВСУ в Курскую областьПодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории Курской области. Их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 7 октября, за время боевых действий в регионе противник потерял более 21 тысячи военных.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

белгородская область

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украина, белгородская область, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины