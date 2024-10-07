https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976833842.html

Спецоперация, 7 октября: ВС России взяли под контроль Гродовку в ДНР

Спецоперация, 7 октября: ВС России взяли под контроль Гродовку в ДНР - РИА Новости, 07.10.2024

Спецоперация, 7 октября: ВС России взяли под контроль Гродовку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Гродовку в ДНР, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе, ВСУ потеряли более 21 тысячи украинских военных на курском... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:29

2024-10-07T18:29

2024-10-07T18:29

специальная военная операция на украине

россия

киев

курская область

игорь кириллов

сергей лавров

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Гродовку в ДНР, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе, ВСУ потеряли более 21 тысячи украинских военных на курском направлении, в Минобороны заявили о готовящейся провокации Киева с применением отравляющих веществ. ВС России взяли под контроль Гродовку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Гродовка в ДНР, сообщили в Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1635 человек. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников. Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли в Курской области более 21 тысячи человекПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 150 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, четыре миномета и два автомобиля, сообщили в Минобороны. Отражены две контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Кременное и Плехово, сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Любимовка и Русское Поречное. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военнослужащих. ПВО сбила 16 БПЛА за сутки над российскими регионамиРоссийские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 12 украинских беспилотников над Крымом, шесть над Курской областью и по одному над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России. С 09:00 мск по 12:20 мск еще четыре дрона были сбиты над Белгородской областью. Режим ЧС был введен в Феодосии из-за пожара на нефтебазеРежим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе, сообщает администрация города. Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщало ранее правительство Крыма в своём Telegram-канале. К середине дня площадь горящих резервуаров увеличилась до 1000 квадратных метров. В Минобороны России заявили о готовящейся провокации Киева с применением отравляющих веществУкраина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе спецоперации, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Киев передаст "доказательства" применения Россией отравляющих веществ представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления "независимого" отчёта, материалы о якобы применении Россией отравляющих веществ также будут направлены в Генассамблею и Совет безопасности ООН. После провокации Киева с применением отравляющих веществ будет вынесено решение о поражении РФ в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), заявил Кириллов. Возбуждены дела о незаконном пересечении границы в Курской области иностранными журналистамиЗаведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В службе отметили, что с 17 августа возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России. Лавров заявил, что вторжение в Курскую область было реакцией на заявления ПутинаВооружённое вторжение ВСУ в Курскую область было реакцией на заявления президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании кризиса на Украине, при том, что издержки конфликта более велики для украинцев, чьё руководство гонит их на убой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому решению кризиса на Украине, однако оно должно устранить первопричины кризиса, а речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня. По его словам, для этого урегулирования Запад должен остановить поставки вооружений, а Киев – боевые действия. По данным СВР, разведспутники США с марта активизировали съемку на территории РоссииАмериканские разведывательные спутники с марта этого года значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Он также заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС, в частности, Ми-6 и ГУР Украины разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, связывающих атомные станции в РФ с национальной энергосистемой России. По его словам, план террористической атаки Киева на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС, если бы это удалось, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской. Готовившим диверсию обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублейВ январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы. Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео ФСБ РФ. Задержанный в Красноярском крае преступник рассказал, что за поджог трех трансформаторных будок он с сообщниками получил 90 тысяч рублей, а за уничтоженный локомотив - сто тысяч рублей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976811041.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975622563.html

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россия, киев, курская область, игорь кириллов, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)