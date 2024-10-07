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"Подняли мятеж". Стало известно, что произошло после взятия Угледара
"Подняли мятеж". Стало известно, что произошло после взятия Угледара - РИА Новости, 07.10.2024
"Подняли мятеж". Стало известно, что произошло после взятия Угледара
Украинские бригады начали бунтовать после освобождения Угледара, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:33
2024-10-07T15:33
2024-10-07T15:47
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украинские бригады начали бунтовать после освобождения Угледара, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Сегодня поступило сообщение, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев", — отметил он.По словам эксперта, сообщения о деморализации по всей территории украинской армии уже не ограничиваются только ситуацией с Угледаром. Солдаты жалуются, что они не в состоянии воевать, так как они не получили почти необходимой подготовки, и им не дали никакого оборудования, добавил Меркурис."Мы получаем все новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре, и оказывается, что многие украинские войска, отправленные туда для пополнения 72-й бригады, защищавшей Угледар, просто отказались ехать", — резюмировал аналитик.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241007/zapad-1976675399.html
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в мире, угледар, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
"Подняли мятеж". Стало известно, что произошло после взятия Угледара
Меркурис: бригады ВСУ начали поднимать мятежи после падения Угледара