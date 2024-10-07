https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976749318.html

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.10.2024

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял свыше 420 военнослужащих и танк Leopard немецкого... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:30

2024-10-07T12:30

2024-10-07T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровская область

германия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял свыше 420 военнослужащих и танк Leopard немецкого производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области."Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США" - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, днепропетровская область, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф