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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.10.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял свыше 420 военнослужащих и танк Leopard немецкого... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:30
2024-10-07T12:30
2024-10-07T12:48
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял свыше 420 военнослужащих и танк Leopard немецкого производства, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области."Отражены 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы "Мста-Б" и два 105-мм орудия М119 производства США" - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, днепропетровская область, германия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял более 420 боевиков и танк Leopard в зоне действия "Центра"