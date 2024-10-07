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В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ

В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024

В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ

В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:12

2024-10-07T12:12

2024-10-07T13:03

россия

сергей лавров

армения

мария захарова

азербайджан

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости. В нем участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении. Программа предполагает дискуссии в узком и широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.Совет министров иностранных дел проходит в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ. Сегодня вечером президент Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидерами стран Содружества.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975964261.html

россия

армения

азербайджан

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россия, сергей лавров, армения, мария захарова, азербайджан