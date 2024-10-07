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В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
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12:12 07.10.2024 (обновлено: 13:03 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/sng-1976739084.html
В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ
В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ - РИА Новости, 07.10.2024
В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ
В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:12
2024-10-07T13:03
россия
сергей лавров
армения
мария захарова
азербайджан
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости. В нем участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении. Программа предполагает дискуссии в узком и широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.Совет министров иностранных дел проходит в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ. Сегодня вечером президент Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидерами стран Содружества.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975964261.html
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россия, сергей лавров, армения, мария захарова, азербайджан
Россия, Сергей Лавров, Армения, Мария Захарова, Азербайджан
В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ

В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония совместного фотографирования участников заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Москве
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости.
В нем участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении.
Программа предполагает дискуссии в узком и широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.
Совет министров иностранных дел проходит в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ. Сегодня вечером президент Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидерами стран Содружества.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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