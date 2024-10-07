https://ria.ru/20241007/sng-1976684436.html

Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция

Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция - РИА Новости, 07.10.2024

Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:56

2024-10-07T14:56

2024-10-07T14:56

россия

сергей лебедев

сергей лавров

снг

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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.

россия

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Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ

Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ

2024-10-07T14:56

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