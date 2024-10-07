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Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция - РИА Новости, 07.10.2024
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14:56 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/sng-1976684436.html
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:56
2024-10-07T14:56
россия
сергей лебедев
сергей лавров
снг
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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.
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Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ
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россия, сергей лебедев, сергей лавров, снг, видео
Россия, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, СНГ
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.
2024-10-07T14:56
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Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.
 
РоссияСергей ЛебедевСергей ЛавровСНГ
 
 
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