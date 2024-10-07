https://ria.ru/20241007/sng-1976684436.html
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция - РИА Новости, 07.10.2024
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:56
2024-10-07T14:56
2024-10-07T14:56
россия
сергей лебедев
сергей лавров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976751689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43a994926014bd96b914f59cacdb490b.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976751689_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e0bc323e9fc5e8ea46bcf02a8b1b2789.jpg
Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ
Лавров и Лебедев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ
2024-10-07T14:56
true
PT14M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лебедев, сергей лавров, снг, видео
Россия, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, СНГ
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.
2024-10-07T14:56
true
PT14M32S
Лавров и Лебедев подводят итоги заседания глав МИД стран СНГ. Трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров и генсек СНГ Сергей Лебедев подводят итоги заседания Совета министров иностранных дел содружества.