https://ria.ru/20241007/smi-1976750031.html

Ливанский посол назвал число жертв от израильских ударов зашкаливающим

Ливанский посол назвал число жертв от израильских ударов зашкаливающим - РИА Новости, 07.10.2024

Ливанский посол назвал число жертв от израильских ударов зашкаливающим

Число погибших в результате израильских ударов по Ливану за несколько недель уже превысило число жертв за время Второй Ливанской войны между Израилем и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:32

2024-10-07T12:32

2024-10-07T12:32

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по Ливану за несколько недель уже превысило число жертв за время Второй Ливанской войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" в 2006 году, пишет газета Politico со ссылкой на посла Ливана в ЕС Фади Хаджали. "Посол Ливана Фади Хаджали… описал зашкаливающее число человеческих жертв от израильских ударов, от которых, по его словам, за пару недель погибло больше человек, чем в ходе войны между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году", - пишет газета Politico. По словам Хаджали, армия Ливана не может решить проблему противостояния "Хезболлах" и Израиля, поскольку испытывает ряд собственных проблем, включая нехватку финансирования. "Огромное число потерь просто ужасает, как на него ни посмотри. Для маленькой страны, такой как Ливан, 10 тысяч раненых – это как 100 тысяч для более крупного государства, как, например, для Румынии", - отметил посол. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/tsakhal-1976663280.html

https://ria.ru/20241006/siriya-1976657468.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, politico, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024