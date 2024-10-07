Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/slovakija-1976765079.html
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 07.10.2024
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины
Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:40
2024-10-07T13:40
словакия
украина
ужгород
роберт фицо
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить то, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он напомнил, что ранее правительство Словакии приняло документ, закрепляющий намерение словацких компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины. В документе отмечается, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей между Киевом и словацким городом Кошице (на востоке страны). Предполагается, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976757894.html
словакия
украина
ужгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_128:0:2749:1966_1920x0_80_0_0_35b26900d7eb31f32f6559e5c7084466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, украина, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль
Словакия, Украина, Ужгород, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины

Фицо подтвердил Шмыгалю желание Словакии участвовать в восстановлении Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины.
В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины.
"Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить то, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины.
Он напомнил, что ранее правительство Словакии приняло документ, закрепляющий намерение словацких компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины.
В документе отмечается, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей между Киевом и словацким городом Кошице (на востоке страны). Предполагается, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Фицо рассказал о предложении Словакии по Украине
Вчера, 13:19
 
СловакияУкраинаУжгородРоберт ФицоДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала