https://ria.ru/20241007/slovakija-1976765079.html
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 07.10.2024
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины
Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:40
2024-10-07T13:40
2024-10-07T13:40
словакия
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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить то, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он напомнил, что ранее правительство Словакии приняло документ, закрепляющий намерение словацких компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины. В документе отмечается, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей между Киевом и словацким городом Кошице (на востоке страны). Предполагается, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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словакия, украина, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль
Словакия, Украина, Ужгород, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль
Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины
Фицо подтвердил Шмыгалю желание Словакии участвовать в восстановлении Украины
БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины.
В понедельник в украинском Ужгороде
проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины.
"Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить то, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины.
Он напомнил, что ранее правительство Словакии приняло документ, закрепляющий намерение словацких компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины.
В документе отмечается, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей между Киевом
и словацким городом Кошице
(на востоке страны). Предполагается, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.