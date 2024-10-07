https://ria.ru/20241007/slovakija-1976765079.html

Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины

Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины - РИА Новости, 07.10.2024

Фицо заявил о желании Словакии участвовать в восстановлении Украины

Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T13:40

2024-10-07T13:40

2024-10-07T13:40

словакия

украина

ужгород

роберт фицо

денис шмыгаль

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БРАТИСЛАВА, 7 окт - РИА Новости. Глава кабмина Словакии Роберт Фицо подтвердил украинскому премьеру Денису Шмыгалю желание республики участвовать в проектах по восстановлению Украины. В понедельник в украинском Ужгороде проходит очередной раунд переговоров кабминов Словакии и Украины. "Развитие приграничных регионов позитивно влияет на обе стороны и является ключевым для развития отношений между Словакией и Украиной. В этом духе мы понимаем и восстановление Украины. Я хочу повторить то, что у Словакии есть большой интерес к тому, чтобы присоединиться к восстановлению", - сказал Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины. Он напомнил, что ранее правительство Словакии приняло документ, закрепляющий намерение словацких компаний участвовать в проектах по восстановлению Украины. В документе отмечается, что Словакия заинтересована в реализации стратегических проектов, среди которых, например, реконструкция электрических сетей и строительство железнодорожных путей между Киевом и словацким городом Кошице (на востоке страны). Предполагается, что словацким компаниям будет предоставлена возможность получить финансовую поддержку для реализации подобных проектов через европейские и международные инструменты.

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976757894.html

словакия

украина

ужгород

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словакия, украина, ужгород, роберт фицо, денис шмыгаль