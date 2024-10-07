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В ДНР нашли схрон с химическими веществами - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/skhron-1976855811.html
В ДНР нашли схрон с химическими веществами
В ДНР нашли схрон с химическими веществами - РИА Новости, 07.10.2024
В ДНР нашли схрон с химическими веществами
Схрон с вооружением и отравляющими химическими веществами обнаружен вблизи поселка Первомайское в ДНР, сообщили в штабе обороны региона. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T21:43
2024-10-07T21:43
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ак-74
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Схрон с вооружением и отравляющими химическими веществами обнаружен вблизи поселка Первомайское в ДНР, сообщили в штабе обороны региона. "В результате оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи населенного пункта Первомайское обнаружен схрон с вооружением и боевыми отравляющими веществами", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Штаб сообщает, что изъято 55 ручных гранат, 36 мин, один автомат АК-74, 2,3 тысячи патронов к стрелковому оружию и четыре бутылочные емкости с отравляющим веществом "хлорпикрин". Отмечается, что изъятые химические вещества переданы научно-исследовательский институт минобороны РФ для утилизации, а вооружение и боеприпасы переданы для использования подразделениями Минобороны России. "Контрразведчиками продолжаются оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ на освобожденных территориях", - добавили в штабе.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АК-74
В ДНР нашли схрон с химическими веществами

Вблизи поселка Первомайское в ДНР нашли схрон с оружием и химическими веществами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Схрон с вооружением и отравляющими химическими веществами обнаружен вблизи поселка Первомайское в ДНР, сообщили в штабе обороны региона.
"В результате оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике вблизи населенного пункта Первомайское обнаружен схрон с вооружением и боевыми отравляющими веществами", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Штаб сообщает, что изъято 55 ручных гранат, 36 мин, один автомат АК-74, 2,3 тысячи патронов к стрелковому оружию и четыре бутылочные емкости с отравляющим веществом "хлорпикрин". Отмечается, что изъятые химические вещества переданы научно-исследовательский институт минобороны РФ для утилизации, а вооружение и боеприпасы переданы для использования подразделениями Минобороны России.
"Контрразведчиками продолжаются оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и химических веществ на освобожденных территориях", - добавили в штабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АК-74
 
 
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