https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html

Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии

Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии

Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:39

2024-10-07T15:39

2024-10-07T15:39

специальная военная операция на украине

в мире

сша

сирия

турция

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Переговоры (Киева и сирийских террористов - ред.) сторон проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) при молчаливом одобрении турецкой оккупационной администрации в Идлибе", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, и речь которого приведена на сайте СВР. Как отметил Нарышкин, по достоверной информации СВР, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html

сша

сирия

турция

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сирия, турция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), украина