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Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:39
2024-10-07T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
сирия
турция
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Переговоры (Киева и сирийских террористов - ред.) сторон проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) при молчаливом одобрении турецкой оккупационной администрации в Идлибе", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, и речь которого приведена на сайте СВР. Как отметил Нарышкин, по достоверной информации СВР, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html
сша
сирия
турция
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в мире, сша, сирия, турция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сирия, Турция, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии

Нарышкин: переговоры Киева и террористов в Сирии идут при содействии ЦРУ и МИ-6

© AP Photo / Ghaith AlsayedСирийские боевики в провинции Идлиб
Сирийские боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сирийские боевики в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Переговоры (Киева и сирийских террористов - ред.) сторон проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) при молчаливом одобрении турецкой оккупационной администрации в Идлибе", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, и речь которого приведена на сайте СВР.
Как отметил Нарышкин, по достоверной информации СВР, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Нарышкин рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСирияТурцияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Украина
 
 
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