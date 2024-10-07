https://ria.ru/20241007/siriya-1976795291.html
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:39
2024-10-07T15:39
2024-10-07T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
сша
сирия
турция
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564546598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7af631e8862154c8e35de9a49e5b0c52.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Переговоры представителей киевского режима и террористов в Сирии проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) с одобрения Турции, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Переговоры (Киева и сирийских террористов - ред.) сторон проходят при содействии спецслужб США (ЦРУ и РУМО) и Великобритании (МИ-6) при молчаливом одобрении турецкой оккупационной администрации в Идлибе", - сказал Нарышкин, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане, и речь которого приведена на сайте СВР. Как отметил Нарышкин, по достоверной информации СВР, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции - для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976781961.html
сша
сирия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564546598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0512b7a84625208235a59d0964f570ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, турция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сирия, Турция, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
Нарышкин рассказал о переговорах Киева и террористов в Сирии
Нарышкин: переговоры Киева и террористов в Сирии идут при содействии ЦРУ и МИ-6