https://ria.ru/20241007/shkoly-1976681703.html

В Новосибирской области несколько школ приостановили работу

В Новосибирской области несколько школ приостановили работу - РИА Новости, 07.10.2024

В Новосибирской области несколько школ приостановили работу

Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:20

2024-10-07T08:20

2024-10-07T08:28

здоровье - общество

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/05/497590549_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_2ede367abd28e4eff10c38f641ab8c31.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария Жафярова. "Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет", - сказала она на оперативном совещании в областном правительстве. В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что в регионе сохраняется повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями, но по сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не наблюдается. Случаев гриппа в области пока также нет. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области резко возросла в середине сентября.

https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, новосибирская область