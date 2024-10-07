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В Новосибирской области несколько школ приостановили работу - РИА Новости, 07.10.2024
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08:20 07.10.2024 (обновлено: 08:28 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/shkoly-1976681703.html
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу - РИА Новости, 07.10.2024
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу
Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:20
2024-10-07T08:28
здоровье - общество
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария Жафярова. "Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет", - сказала она на оперативном совещании в областном правительстве. В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что в регионе сохраняется повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями, но по сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не наблюдается. Случаев гриппа в области пока также нет. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области резко возросла в середине сентября.
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здоровье - общество, новосибирская область
Здоровье - Общество, Новосибирская область
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу

Шесть новосибирских школ приостановили работу из-за высокой заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Сергей ЕщенкоПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Пустой школьный класс. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария Жафярова.
«
"Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет", - сказала она на оперативном совещании в областном правительстве.
В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что в регионе сохраняется повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями, но по сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не наблюдается. Случаев гриппа в области пока также нет.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области резко возросла в середине сентября.
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