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В Новосибирской области несколько школ приостановили работу
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу - РИА Новости, 07.10.2024
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу
Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:20
2024-10-07T08:20
2024-10-07T08:28
здоровье - общество
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария Жафярова. "Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет", - сказала она на оперативном совещании в областном правительстве. В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что в регионе сохраняется повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями, но по сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не наблюдается. Случаев гриппа в области пока также нет. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области резко возросла в середине сентября.
https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новосибирская область
Здоровье - Общество, Новосибирская область
В Новосибирской области несколько школ приостановили работу
Шесть новосибирских школ приостановили работу из-за высокой заболеваемости ОРВИ
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Шесть школ в Новосибирской области приостановили свою работу в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, сообщила в понедельник министр образования региона Мария Жафярова.
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"Шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Детских садов, полностью приостановивших свою деятельность, нет", - сказала она на оперативном совещании в областном правительстве.
В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова пояснила, что в регионе сохраняется повышенная заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями, но по сравнению с прошлой неделей роста заболеваемости не наблюдается. Случаев гриппа в области пока также нет.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Новосибирской области резко возросла в середине сентября.