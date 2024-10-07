https://ria.ru/20241007/sanktsii-1976770720.html
ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник
ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024
ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник
Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник планирует окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:01
2024-10-07T14:01
2024-10-07T14:14
россия
брюссель
украина
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник планирует окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник. "Утверждение запланировано на вторник", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе постпреды стран ЕС предварительно согласовали этот новый режим антироссийских санкций. Пока речь идёт только о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241007/borrel-1976729357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, украина, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Брюссель, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник
Источник: Совет ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник планирует окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник.
"Утверждение запланировано на вторник", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе постпреды стран ЕС предварительно согласовали этот новый режим антироссийских санкций. Пока речь идёт только о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия
смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений.
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе
выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины
находятся порядка 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления".
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.