https://ria.ru/20241007/sanktsii-1976770720.html

ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник

ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 07.10.2024

ЕС во вторник утвердит новый режим санкций против России, сообщил источник

Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник планирует окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T14:01

2024-10-07T14:01

2024-10-07T14:14

россия

брюссель

украина

дмитрий песков

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Совет Евросоюза на министерском уровне во вторник планирует окончательно утвердить и опубликовать новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", сообщил РИА Новости высокопоставленный европейский источник. "Утверждение запланировано на вторник", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе постпреды стран ЕС предварительно согласовали этот новый режим антироссийских санкций. Пока речь идёт только о рамках санкций, которые определяют критерии для внесения физических лиц и организаций в "черные списки". Позже государства-члены и Еврокомиссия смогут предлагать свои списки фигурантов для санкционных ограничений. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html

россия

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брюссель, украина, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика