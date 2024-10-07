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Сальдо поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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09:43 07.10.2024
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Сальдо поздравил Путина с днем рождения
Сальдо поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Сальдо поздравил Путина с днем рождения
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и отметил, что Россия за годы его президентства вернула... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:43
2024-10-07T09:43
россия
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и отметил, что Россия за годы его президентства вернула себе статус великой державы, имеющей право и возможность проводить собственную политику безопасности в любой точке мира. Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года. "Благодаря стратегическому подходу президента к развитию страны и его умению находить внутренние и внешние компромиссы, Россия стала одной из пяти ведущих экономик мира, вернула себе статус великой державы, имеющей право и возможность проводить собственную политику безопасности в любой точке мира", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, под руководством Путина в России произошло множество позитивных изменений в экономике, политике, общественной жизни, социальной сфере, науке и культуре. "При этом президент уделяет особое личное внимание увеличению уровня жизни людей, развитию инфраструктуры и социальной сферы, поддержке экономики воссоединённых регионов, в том числе нашей Херсонской области. Современная сильная и независимая Россия — это в огромной степени результат государственной работы Путина", - добавил Сальдо.
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россия, херсонская область , владимир путин, владимир сальдо
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо поздравил Путина с днем рождения

Сальдо: Россия за годы президентства Путина вернула себе статус великой державы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и отметил, что Россия за годы его президентства вернула себе статус великой державы, имеющей право и возможность проводить собственную политику безопасности в любой точке мира.
Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполнилось 72 года.
"Благодаря стратегическому подходу президента к развитию страны и его умению находить внутренние и внешние компромиссы, Россия стала одной из пяти ведущих экономик мира, вернула себе статус великой державы, имеющей право и возможность проводить собственную политику безопасности в любой точке мира", - написал Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, под руководством Путина в России произошло множество позитивных изменений в экономике, политике, общественной жизни, социальной сфере, науке и культуре.
"При этом президент уделяет особое личное внимание увеличению уровня жизни людей, развитию инфраструктуры и социальной сферы, поддержке экономики воссоединённых регионов, в том числе нашей Херсонской области. Современная сильная и независимая Россия — это в огромной степени результат государственной работы Путина", - добавил Сальдо.
Баннер с поздравлением президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения появился в Турине - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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РоссияХерсонская областьВладимир ПутинВладимир Сальдо
 
 
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