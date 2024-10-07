https://ria.ru/20241007/rpts-1976672814.html
В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества
В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества - РИА Новости, 07.10.2024
В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества
Закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне, заявил РИА Новости председатель Патриаршей РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:20
2024-10-07T05:20
2024-10-07T12:29
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федор лукьянов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей. "Запрет идеологии ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни (она же - чайлдфри), безусловно, является необходимой мерой самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния. Жертвами пропаганды бездетности, разработанной западными политтехнологами, сегодня становятся в соцсетях сотни тысяч российских юношей и девушек, вступающих в брачный возраст. Запрет этой пропаганды - такое же ограничение в интересах общества, как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений", - сказал Лукьянов. По его словам, идеология чайлдфри прямо противоречит традиционным ценностям и "курсу России на духовное и демографическое возрождение", поэтому "закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации в России, от его принятия выиграет все общество". "Полагаю, что выступать против этого разумного ограничения могут как искренне заблуждающиеся люди, так и осознанные сторонники антиценностей, чуждых России и ее гражданам. Особенно странно, когда при очевидной необходимости для общества этого законопроекта против него неожиданно выступили некоторые депутаты Государственной думы. К счастью, их незначительное количество, но такая позиция заставляет задуматься - интересы каких сил они отстаивают? Уж точно не интересы России, главной национальной идеей которой объявлена многодетная семья", - заключил собеседник агентства. В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин.
https://ria.ru/20240923/chayldfri-1974169600.html
https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html
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россия, федор лукьянов, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Госдума РФ, Русская православная церковь
В РПЦ назвали запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты общества
Лукьянов назвал запрет пропаганды чайлдфри мерой самозащиты от вредного влияния
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри - мера самозащиты российского общества от деструктивного влияния извне, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
"Запрет идеологии ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни (она же - чайлдфри), безусловно, является необходимой мерой самозащиты общества от внешнего деструктивного влияния. Жертвами пропаганды бездетности, разработанной западными политтехнологами, сегодня становятся в соцсетях сотни тысяч российских юношей и девушек, вступающих в брачный возраст. Запрет этой пропаганды - такое же ограничение в интересах общества, как запрет нацистской символики, запрет на призывы к уничтожению других людей по признаку другого цвета кожи, запрет на пропаганду суицидов и извращений", - сказал Лукьянов.
По его словам, идеология чайлдфри прямо противоречит традиционным ценностям и "курсу России
на духовное и демографическое возрождение", поэтому "закон будет благоприятствовать улучшению демографической ситуации в России, от его принятия выиграет все общество".
"Полагаю, что выступать против этого разумного ограничения могут как искренне заблуждающиеся люди, так и осознанные сторонники антиценностей, чуждых России и ее гражданам. Особенно странно, когда при очевидной необходимости для общества этого законопроекта против него неожиданно выступили некоторые депутаты Государственной думы. К счастью, их незначительное количество, но такая позиция заставляет задуматься - интересы каких сил они отстаивают? Уж точно не интересы России, главной национальной идеей которой объявлена многодетная семья", - заключил собеседник агентства.
В Госдуму ранее был внесен законопроект, который предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри. Также в Госдуму внесен второй законопроект, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Проекты планируется рассмотреть в ГД в октябре, сообщал Володин.