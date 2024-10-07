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Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России
Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России - РИА Новости, 07.10.2024
Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России
Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями России. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T06:09
2024-10-07T06:09
2024-10-07T06:09
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями России. В сентябре Мегавати посетила Санкт-Петербург, где прочитала публичную лекцию на площадке СПбГУ. "Я была впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями… Санкт-Петербургский государственный университет с 300-летней историей внес реальный вклад не только в развитие российской цивилизации, но и в развитие цивилизации мировой. Я хотела бы выразить свою благодарность за оказанный мне прием", - отметила политик.
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в мире, россия, индонезия, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Россия, Индонезия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет
Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России
Сукарнопутри впечатлена мощными интеллектуальными традициями России