https://ria.ru/20241007/rossiya-1976674685.html

Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России

Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России - РИА Новости, 07.10.2024

Экс-президент Индонезии восхитились интеллектуальными традициями России

Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями России. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T06:09

2024-10-07T06:09

2024-10-07T06:09

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри заявила в интервью РИА Новости, что впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями России. В сентябре Мегавати посетила Санкт-Петербург, где прочитала публичную лекцию на площадке СПбГУ. "Я была впечатлена мощнейшими интеллектуальными традициями… Санкт-Петербургский государственный университет с 300-летней историей внес реальный вклад не только в развитие российской цивилизации, но и в развитие цивилизации мировой. Я хотела бы выразить свою благодарность за оказанный мне прием", - отметила политик.

https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html

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в мире, россия, индонезия, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет